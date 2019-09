Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

69,42 EUR -2,23% (02.09.2019, 16:33)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Das Papier des Münchner Konzerns sei zuletzt deutlich unter Druck geraten. Die Sorgen um die Konjunktur und der Handelskrieg USA/China hätten der Wacker Chemie-Aktie stark zugesetzt. Wacker Chemie gehöre nämlich zu den zyklischen Aktien. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich nun aber verbessert. Charttechnisch stehe die Wacker Chemie-Aktie kurz vor einem Ausbruch über den Widerstand im Bereich von 71,50 Euro. Gelinge der Sprung über diese Marke könnte es schnell weiter bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.09.2019)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:69,42 EUR -1,98% (02.09.2019, 16:45)