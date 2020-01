Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

62,00 EUR +3,30% (28.01.2020, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

62,22 EUR +3,39% (28.01.2020, 11:07)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (28.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Nach Eckdaten für 2019 habe sich die Wacker Chemie-Aktie am Dienstag wieder gefangen. Das Papier lege am Dienstag deutlich zu. Das vierte Quartal des Münchner Konzerns sei besser als erwartet ausgefallen, hätten nun Analysten geurteilt und sich damit v.a. auf das operative Ergebnis (EBITDA) bezogen. Noch am Vortag sei die Wacker Chemie-Aktie auf das tiefste Niveau seit dreieinhalb Monaten gerutscht. Eine hohe Abschreibung im Solargeschäft habe Wacker Chemie 2019 wie bereits angekündigt tief in die roten Zahlen gedrückt.Mit dem jüngsten Kurssprung habe sich das charttechnische Bild bei Wacker Chemie etwas aufgehellt. Im Bereich von 68 Euro warte jedoch bereits in Form der 200-Tage-Linie ein großer Widerstand, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: