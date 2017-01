Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

110,25 EUR (23.01.2017)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (24.01.2017/ac/a/d)



Sean McLoughlin, Aktienanalyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Das Unternehmen profitiere vom Trend hin zu effizienteren Solarmodulen, so der Analyst. Er gehe vor diesem Hintergrund von einem starken vierten Quartal in der Chemiesparte und bei der Tochter Siltronic aus. Jedoch könnten die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beziehungsweise zwischen der EU und China den Ausblick für das Polysilizium-Geschäft 2017 trüben.Sean McLoughlin, Aktienanalyst von HSBC, hat das Kursziel für die Wacker Chemie-Aktie von 81,00 auf 103,00 Euro erhöht, sein Votum jedoch bei "hold" belassen. (Analyse vom 24.01.2017)