Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

141,30 EUR +1,55% (15.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

141,60 EUR +0,09% (16.02.2018, 09:10)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (16.02.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Wacker Chemie AG spürbar aus:Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP setzen ihre Short-Attacke gegen die Aktien des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) fort.Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 14.02.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,60% der Wacker Chemie-Aktien aufgestockt.Die Leerverkäufer der Hedgefonds halten derzeit die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Wacker Chemie AG:0,60% Citadel Europe LLP (14.02.2018)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,88% der Wacker Chemie-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: