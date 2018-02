Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (08.02.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 175 auf 170 Euro.Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2017 seien insgesamt ergebnisseitig etwas schwächer als erwartet ausgefallen, wobei die ausstehenden Versicherungszahlungen (wegen Charleston) zu berücksichtigen seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Einen Ausblick für 2018 habe der Münchener Konzern noch nicht gegeben. Weininger erwarte allerdings eine anhaltend starke Nachfrage.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 175 auf 170 Euro reduziert. (Analyse vom 08.02.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: