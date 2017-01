Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (13.01.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 87 auf 110 Euro.Die starke Kursewnticklung der Wacker Chemie-Aktie in den letzten Wochen sei auf das insgesamt positive Marktumfeld und die erfreulichen Geschäftsaussichten zurückzuführen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere im Polysilicium-Markt habe sich die Nachfragesituation verbessert. Zudem dürfte der Münchener Konzern 2017 von der vorteilhaften Preisentwicklung und Wechselkurseffekten profitieren. Weininger habe seine Prognosen nach oben revidiert. Er sehe für die Wacker Chemie-Aktie ein moderates Aufwärtspotenzial.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 87 auf 110 Euro angehoben. (Analyse vom 13.01.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:108,10 EUR 0,00% (13.01.2017, 11:35)