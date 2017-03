Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

99,50 EUR (21.03.2017)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (22.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Chetan Udeshi von J.P. Morgan:Chetan Udeshi, Aktienanalyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) und erhöht sein Kursziel.Bei dem Wertpapier verbessere sich das Anlageprofil, so der Analyst. Nach der Veräußerung von Anteilen am Wafer-Hersteller Siltronic liefere das unterschätzte, jedoch qualitativ hochwertigere Chemiegeschäft jetzt einen deutlich höheren Beitrag zum Gewinn als zuvor.Chetan Udeshi, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat die Wacker Chemie-Aktie von "neutral" auf "overweight" heraufgestuft und das Kursziel von 110,00 auf 115,00 Euro erhöht. (Analyse vom 22.03.2017)Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:100,628 EUR -1,15% (22.03.2017, 08:37)