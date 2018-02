Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

141,00 EUR +1,33% (15.02.2018, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

140,90 EUR +0,59% (15.02.2018, 16:27)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (15.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Höhenflug gestoppt - AktienanalyseDie Aktien von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) haben seit Sommer eine wahre Rally aufs Parkett gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun sei der Höhenflug gestoppt. In den vergangenen vier Wochen sei der Wert um fast 20 Prozent in die Tiefe gerauscht. Dabei habe Wacker 2017 gut viereinhalb Mal so viel verdient wie im Vorjahr. Wie der Konzern habe mitgeteilt, sei der Überschuss nach ersten Berechnungen von 189 Mio. auf 885 Mio. Euro nach oben geschnellt - stark, aber wenig überraschend. Denn der Gewinnsprung gehe in erster Linie auf den Anteilsverkauf am Wafer-Hersteller Siltronic im Frühjahr zurück. Diesen herausgerechnet hätte der Gewinn nur 250 Mio. Euro betragen.Die übrigen Kennziffern seien indes deutlich weniger spektakulär ausgefallen. Die Erlöse seien um rund sechs Prozent auf 4,92 Mrd. Euro geklettert. Das EBITDA habe ebenfalls um sechs Prozent auf 1,0 Mrd. Euro zugelegt. Beides sei in etwa so erwartet worden. Was Anlegern aber besonders auf die Stimmung gedrückt habe, sei die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal gewesen. Wegen des stärkeren Euro und höherer Rohstoffpreise habe der Umsatz nur noch um drei Prozent auf 1,2 Mrd. Euro zugelegt - ein Trend, der sich auch im neuen Jahr fortsetzen dürfte.Einen konkreten Ausblick werde es zwar erst mit der endgültigen Vorlage der Jahreszahlen geben, Siltronic, an dem Wacker noch rund 31 Prozent halte, habe aber bereits für 2018 Gegenwind durch die Euro-Aufwertung signalisiert - kein Wunder, dass Anleger erst einmal ihre Schäfchen ins Trockene bringen würden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: