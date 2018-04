Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (06.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Größeres Kaufsignal möglich - ChartanalyseDas Wertpapier des im MDAX beheimateten Chemiekonzerns Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) entkam im März nur ganz knapp einem größeren Verkaufssignal, konnte sich von den Tiefständen mittlerweile aber merklich lösen und tendiert aktuell steil gen Norden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bereits seit Ende 2012 könne ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Wacker Chemie ausgemacht werden, der zunächst an das Niveau von grob 118,00 Euro heranreiche. Nach einer kurzfristigen Korrektur habe wieder reges Kaufinteresse eingesetzt und das Wertpapier sogar auf ein Verlaufshoch von 176,80 Euro zu Beginn dieses Jahres aufwärts gebracht. Damit sei der Wert zeitgleich jedoch an seine Jahreshochs aus 2011 gestoßen und sei wieder zur Unterseite abgedreht.Die Folge seien anschließende Abgaben zurück auf das Niveau von 128,20 Euro sowie ein vierwöchiger Test eines untergeordneten Aufwärtstrendkanals gewesen. Doch Bullen hätten sich nicht unterkriegen lassen und hätten zu Beginn dieses Monats einen deutlichen Kursaufschwung herbeiführen können. Dieser habe an die markante Widerstandszone um 143,50 Euro gereicht, die nun sehr bald als weiteres Sprungbrett für fortgesetzte Kursgewinne dienen könnte.Für ein mustergültiges Kaufsignal müssten sich potenzielle Investoren noch etwas gedulden. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch mindestens über 143,50 Euro per Wochenschlusskurs kann von einer fortgesetzten Kurserholung in Richtung 160,00 Euro ausgegangen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.04.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: