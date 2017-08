Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

107,772 EUR +2,90% (02.08.2017, 12:51)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.200 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 31 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (02.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) fest.Mit den Q2-Zahlen habe der Münchener Konzern im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Positiv zu werten sei die Anhebung der EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr, obwohl auch auf dieser Basis bestenfalls eine Ergebnisstagnation in Aussicht gestellt werde. Unter Berücksichtigung der Prognoseanhebung und der Quartalszahlen habe Strauß seine Erwartungen überarbeitet. Entsprechend hebe der Analyst sein Kursziel leicht auf EUR 100,00 von EUR 98,00.Angesichts der bestehenden Preisrisiken bei Polysilicon für die Solarindustrie und bei wichtigen Rohstoffen sowie möglicher negativer Währungseffekte im zweiten Halbjahr bleibt Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, jedoch bei seinem "halten"-Rating für die Wacker Chemie-Aktie.(Analyse vom 02.08.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:106,70 EUR +1,72% (02.08.2017, 12:36)