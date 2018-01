Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (10.01.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten.Aufsichtsratsmitglied Dr. Thomas Strüngmann hat zum 09.01.2018 ein Paket von rund 10.000 Wacker Chemie-Aktien zum Kurs von 170,96 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 1.709.600 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat er noch 12.699 Stück zum Kurs von 170,19 EUR veräußert. Das Transaktionsvolumen hat 2.161.350 EUR betragen. Dann hat er nochmals 10.600 Wacker Chemie-Aktien verkauft (Kurs: 171,86, Transaktionsvolumen: 1.821.716).Bei dem Unternehmen gab es letztlich positive Nachrichten. Wie Wacker am 09.01.2018 mitgeteilt hat, wird Wacker Biotech GmbH den Arzneistoff Reteplase produzieren, der Wirkstoff in dem Medikament Retavase®, das Chiesi in den USA vermarkten wird. Das Produkt wurde von der US-Amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. Es wird zur Behandlung von akutem Herzinfarkt bei Erwachsenen eingesetzt. Wacker Biotech hat den Herstellprozess des Wirkstoffs Reteplase erfolgreich auf seine GMP-Anlage in Halle/Saale, Deutschland übertragen und dafür schon 2012 die Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA erhalten.Die Aktien von Wacker Chemie befinden sich in einer starken Aufwärtsbewegung und haben am Donnerstag nach einem optimistischen Analystenkommentar der Commerzbank ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt: Mit 169,95 Euro kosteten sie so viel wie seit Mai 2011 nicht mehr. Bereits 2017 haben die Papiere um fast zwei Drittel zugelegt und damit zu den Favoriten der Investoren im Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen gezählt.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: