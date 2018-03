Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,95 EUR +3,60% (16.03.2018, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,65 EUR +2,14% (16.03.2018, 16:56)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros.

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Analyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), senkt aber das Kursziel von 160 auf 150 EUR.Wacker Chemie habe bereits am 8. Februar detaillierte vorläufige Zahlen präsentiert und Aycicek sehe auf den ersten Blick keine Unterschiede in der GuV und auf den Segmentebenen zu den finalen Jahreszahlen. Allerdings habe man bei den vorläufigen Zahlen noch keine Aussagen zum Ausblick und zur Dividende gemacht.Vorsichtiger Ausblick für 2018: Im laufenden Geschäftsjahr wolle Wacker seinen Umsatz um einen niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber Vorjahr steigern. Das EBITDA solle im gleichen Zeitraum um einen mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber Vorjahr zulegen.Gutes Q1‘2018 erwartet: Wacker erwarte in Q1’18 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 1,2 Mrd. EUR (Q1‘17: 1,2 Mrd. EUR) zu erwirtschaften. Beim EBITDA rechne das Management in Q1’18 mit einem deutlichen Zuwachs ggü. Vorjahr ohne dabei konkret zu werden. Der Analyst werte diese Entwicklung als ein Indiz, dass die Jahresprognose als konservativ angesehen werden könne.Die Bewertung der Aktie erfolge auf Basis des Sum-of-the-parts (SOTP)-Modells.Auf Basis seines neuen Kursziels von 150 EUR (alt: 160 EUR) sieht Erkan Aycicek, Analyst der LBBW, nur ein Upside-Potenzial von etwa 14% und bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie. Er weise darauf hin, dass die weitere Aktienkursentwicklung auch von der weiteren Entwicklung der globalen PV-Nachfrage und den jeweiligen Rohstoffpreisen abhängig sei. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link