Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (28.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 hätten alles in allem im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Sie seien geprägt durch die konjunkturelle Abkühlung, den Preiseinbruch bei Solarsilicium sowie Sondereffekte (Q3/2019: Sonderertrag durch Erhalt einer Versicherungsleistung (112,5 Mio. Euro); Q4/2019: Wertberichtigung in Höhe von rund 760 Mio. Euro) gewesen. in Q4/2019 habe sich der "Problembereich" Polysilicon stabilisiert (Umsatz: +3% y/y; EBITDA: +/-0 (Vj.: -19) Mio. Euro). Es sei nach Meinung des Analysten aber noch zu früh, von einer Trendwende zu sprechen.Einen Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe der Konzern nicht präsentiert. Diermeier rechne weiterhin mit 0,50 (Vj.: 2,50) Euro/Aktie. Einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bleibe Wacker Chemie bisher schuldig. Unter Berücksichtigung der aufgehellten Konjunkturaussichten und dem Nichtwiederholen der per saldo negativen Sondereffekte sollte sich die Ergebnissituation nach Erachten des Analysten deutlich verbessert (im Vergleich zu 2019) zeigen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Wacker Chemie-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 65,00 Euro belassen. (Analyse vom 28.01.2020)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: