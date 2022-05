Unterdessen seien die Verkäufe neuer Eigenheime in den Vereinigten Staaten deutlich zurückgegangen. Viele Beobachter würden diese Entwicklung mit den gestiegenen Hypothekenzinsen in Verbindung bringen. Diese seien seit Jahresbeginn von 3,25 Prozent auf 5,5 Prozent geklettert. Die Experten seien jedoch der Meinung, dass man nicht zu pessimistisch für den Immobilienmarkt sein sollte.



Aus Sicht der Experten würden die gesunkenen Verkaufszahlen zum Teil einen Mangel an Beständen widerspiegeln. Außerdem sei der Rückgang der Hypothekenanträge durch einen plötzlichen Stillstand bei denjenigen verursacht worden, die ihre bestehenden Hypotheken würden refinanzieren wollen, um sich niedrigere Zinsen zu sichern. Die Daten der National Association of House Builders zu Hauspreisen und Bautätigkeit seien nach wie vor robust, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt.



Vor diesem Hintergrund würden die Informationen aus den zinssensiblen Wirtschaftssektoren eher auf eine Verlangsamung des Wachstums von einem hohen Niveau hindeuten, als auf einen plötzlichen Rückfall in eine Rezession.



Die Experten seien nach wie vor der Ansicht, dass eine Rezession in den USA eher ein Risikoszenario als das Basisszenario sei. Die Wahrscheinlichkeit in den kommenden 18 Monaten würden die Experten auf etwa ein Drittel beziffern. Die finanziellen Bedingungen hätten sich in den vergangenen Monaten erheblich verschärft, lägen aber immer noch nahe an ihrem langfristigen Durchschnitt und scheinen alles andere als restriktiv zu sein.



Das Risiko einer Rezession würden die Experten darin sehen, dass die Inflation hartnäckiger sei und die US-Notenbank die Zinsen auf 4 Prozent oder darüber hinaus anheben müsse. Nach Meinung der Experten würde dies ausreichen, um eine Rezession auszulösen. Die FED müsse der Inflation aus ihrer Sicht zunächst Vorrang vor dem Wachstum einräumen, solange die Kerninflation über 3 Prozent liege. (27.05.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Woche haben Wachstumssorgen die Stimmung der Marktteilnehmer belastet, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Ein Grund seien schwache Bilanzen von Unternehmen aus dem Bereich zyklische Konsumgüter gewesen. Hinzu seien weitere Anzeichen dafür gekommen, dass das Vertrauen in die Konjunktur angesichts höherer Preise und einer restriktiveren Geldpolitik abnehme.Sicherlich würden die steigenden Lebenshaltungskosten dämpfend auf die Verbraucherausgaben wirken. In den USA dürften aber die robusten Einkommens- und Beschäftigungszuwächse in Kombination mit der soliden finanziellen Situation von Verbrauchern und Unternehmen dazu beitragen, die Auswirkungen dieser Entwicklung weitaus stärker abzufedern als in anderen Ländern.