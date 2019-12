Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im aktuellen Goldkommentar schreibt Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck, dass im November die ganze Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer der Frage galt, ob zwischen den USA und China ein Handelsabkommen zustande kommen würde.Angesichts der andauernden Proteste in Hongkong und Lateinamerika würden die geopolitischen Risiken weiter eskalieren. Westafrika werde von schlimmen Terrorattacken heimgesucht und im Nahen Osten würden die Konflikte anhalten. Obwohl sich die politischen Unruhen ausweiten und zunehmen würden, sei an den globalen Finanzmärkten bislang wenig davon zu spüren. Joe Fosters Ansicht nach würden die spätzyklischen finanziellen Risiken ansteigen. Da die geopolitischen Turbulenzen weiter zunehmen würden, könnte er sich vorstellen, dass Gold im kommenden Jahr erheblich an Boden gewinnen werde.Das "Mining Journal" habe die Schätzungen von S&P Global Markets für die Explorationsausgaben 2019 veröffentlicht. Rang eins belege nun Australien, gefolgt von Kanada und den USA. Unter den Metallen liege Gold nach wie vor an der Spitze: Für dessen Abbau würden geschätzte 4,29 Milliarden US-Dollar ausgegeben - was trotz des Sprungs des Goldpreises einem Minus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Zudem sei es das erste Jahr, in dem der größte Anteil der Explorationsausgaben auf bestehende Standorte oder den Ausbau von Brachflächen entfallen sei. In der Vergangenheit hätten neue oder so genannte Grüne-Wiese-Anlagen den größten Teil der Explorationsausgaben ausgemacht. Dies dürfte auf die gegenwärtige Strategie vieler Produzenten zurückzuführen sein, im Hinblick auf eine organische Wertschöpfung mehr aus ihren bestehenden Minen herauszuholen, statt an neuen Standorten zu bauen. Diese Strategie bewähre sich recht gut. (18.12.2019/ac/a/m)