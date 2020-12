Bonn (www.aktiencheck.de) - Hersteller von Elektroautos in China sind noch nicht so bekannt wie ihre US-amerikanischen Pendants, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Neben etablierten Automobilherstellern, die ihr Sortiment um elektrische Modelle erweitern würden, würden hierzu auch Start-ups gehören, die sich ausschließlich auf die Entwicklung von Elektroautos fokussieren würden. Besonders Letztere müssten sich mit ihrer Aktienkursentwicklung von teilweise bis über 1.000 Prozent nicht verstecken. Und das, obwohl neue Regulierungsinitiativen der chinesischen Regierung für Kursrückgange von den Ende November erreichten Allzeithochs um im Schnitt 20 Prozent gesorgt hätten. Dies dürfte allerdings lediglich eine kurzfristige Korrektur darstellen. Denn die Akzeptanz von Elektroautos werde in China durch die wachsende Zahl überzeugender Angebote, die Verbesserung der Lade-Infrastruktur sowie durch die Politik weiter beschleunigt. Bis 2030 strebe Chinas Regierung einen Neuzulassungsanteil in Höhe von 40 Prozent an. Für die nächsten zehn Jahre impliziere dies ein jährliches Wachstum von 25 Prozent. (08.12.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.