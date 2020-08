Bonn (www.aktiencheck.de) - Der koreanische Aktienmarkt legte seit seinem Tiefstand Mitte März in Euro um 55 Prozent zu, die Kurse gerieten jedoch jüngst etwas unter Druck. Der Grund: Steigende Infektionszahlen und die Angst vor einer erneuten Verschärfung der Coronavirus-Maßnahmen, so die Analysten von Postbank Research.



Für zusätzlich schlechte Stimmung habe Ende vergangene Woche gesorgt, dass die Bank of Korea (BoK) ihre Wachstumsprognose für 2020 von minus 0,2 auf minus 1,3 Prozent abgesenkt habe. Südkoreanische Aktien hätten in den letzten zweieinhalb Wochen in Euro etwa vier Prozent nachgegeben, mittelfristig würden die Analysten sie bei entsprechender Risikobereitschaft aber weiterhin für interessant halten.



Sollten die Coronavirus-Maßnahmen die Wirtschaft zu sehr belasten, würden die Analysten mit einem vierten Fiskalpaket der Regierung rechnen. Die bisherigen Maßnahmen würden mit umgerechnet 33 Milliarden Euro etwa 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entsprechen. Zudem würden die stark exportorientierten südkoreanischen Unternehmen von einer anziehenden globalen Nachfrage profitieren; für dieses Jahr werde mit einem Gewinnwachstum von 27 Prozent gerechnet. In Anbetracht dieser Aussichten erscheine den Analysten das Kurs-Gewinn-Verhältnis südkoreanischer Aktien von 13 als nicht zu teuer. (31.08.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.