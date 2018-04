Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrieproduktion (Do., 12.04., 11:00 Uhr) ist im Januar deutlich um 1,0% im Vormonatsvergleich geschrumpft, so die Analysten von Postbank Research.



Dies habe insbesondere auf ausgesprochen starken Produktionseinschränkungen in Frankreich, Italien und Spanien beruht. Angesichts der zwar rückläufigen, aber immer noch guten Unternehmensstimmung im Verarbeitenden Gewerbe spreche eigentlich vieles für einen positiven Rückprall der Produktion im Februar, was sich im Falle Spaniens bereits bestätigt habe. Einer deutlichen Gegenbewegung im gesamten Euroraum stehe jedoch der starke Rückgang der deutschen Industrieproduktion (ex Bau) um 1,5% im selben Monat entgegen. Die Analysten von Postbank Research würden daher für die EWU mit einer Ausweitung des Ausstoßes im Februar um lediglich 0,1% gegenüber Januar rechnen. Aufgrund eines Basiseffektes sollte dies aber ausreichen, die Jahresrate von 2,7% auf 4,0% zu hieven. Gleichwohl würden die Produktionsdaten damit eine Wachstumsabschwächung in der EWU im 1. Quartal nahelegen. (06.04.2018/ac/a/m)





