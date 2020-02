Entsprechend halte er auch an seiner konstruktiven Einschätzung risikoreicher Anlagen fest, sehe aber von einer weiteren Erhöhung des Aktienengagements ab - mit Ausnahme von China, wo die Bewertungen noch attraktiv seien.



Eher eine Stabilisierung als eine Erholung in der Eurozone



Pichoud erwarte für das Jahr 2020 bei der Inflation keine erhebliche Beschleunigung, da es aufgrund der Japanisierung der Weltwirtschaft kaum Aufwärtsdruck auf die Inflation gebe.



Bei den Industriestaaten seien besonders die USA eine der wenigen großen Volkswirtschaften gewesen, in den es 2019 kaum zu einer Verlangsamung gekommen sei. "Deshalb gibt es dort nur wenig Potenzial für eine deutliche Beschleunigung", sagte Pichoud. Die Eurozone profitiere zwar davon, dass die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Welthandel und dem Brexit abgenommen hätten - vorerst ergebe sich daraus aber eher eine Stabilisierung als eine echte Erholung der Indikatoren für die Industrietätigkeit.



Risikobereitschaft bleibt unverändert



Was bedeute das für Anleger? "Wir schätzen risikoreiche Anlagen nach wie vor positiv ein", sage Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. Grund hierfür sei das weiterhin positive wirtschaftliche Szenario: "Zum einen sehen wir recht ermutigende Wirtschaftstrends, besonders in Asien, zum anderen bleibt die Geldpolitik weltweit weiterhin akkommodierend", so der Experte.



Bei der geografischen Allokation im Aktiensegment habe man keine Veränderung vorgenommen, da diese immer noch einen vergleichsweise höheren Wert böten als Anleihen. Auch an der Präferenz für Aktien aus Schwellenländern und einem Mix aus Wachstumsaktien und zyklischen Werten halte man fest, so Harari. (13.02.2020/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2020 hat so begonnen, wie das letzte Jahr aufgehört hat: mit einem nicht nachlassenden Interesse der Anleger an Aktien und Credit Spreads - die Suche nach Rendite und Erträgen ist dabei geradezu fieberhaft, so die Experten von SYZ Asset Management."Durch das Zusammenspiel von positiver Wirtschaftsdynamik und einer unterstützenden Geldpolitik sind die Anlagebedingungen nach wie vor sehr günstig, und einige mögliche Risiken wie eine Rezession, eine Eskalation des Handelskonflikts oder ein chaotischer Brexit scheinen verschwunden zu sein", erkläre Adrien Pichoud, Chief Economist und Portfolio Manager bei SYZ Asset Management.Der Start ins neue Jahr könne sich sehen lassen, so der Experte: Die Kurse an den Märkten in den USA und sogar in Europa würden weiter auf neue Allzeithochs klettern, die Nachfrage am Primärmarkt für Anleihen steige von Rekord zu Rekord und die Rally bei Schwellenländerwerten gehe weiter. "Wir halten diesen Optimismus für weitgehend gerechtfertigt und sind nach wie vor der Auffassung, dass 2020 ein positives Jahr für Aktien und Unternehmensanleihen sein wird", so Pichoud.Die Weltwirtschaft scheine ihr Tief überwunden zu habenDie Bewertungen von Aktien seien nach Einschätzung von SYZ Asset Management gegenwärtig nicht übertrieben hoch, hätten in letzter Zeit aber an Attraktivität verloren. "Um den Aufwärtstrend aufrecht zu erhalten, ist eine Bestätigung des Gewinnwachstums erforderlich", betone der Chefökonom.