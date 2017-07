Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die in der letzten Woche veröffentlichten Konjunkturdaten deuten auf eine weiter gedämpfte wirtschaftliche Aktivität in Großbritannien hin, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So seien die Daten zur Industrieproduktion, der Bauaktivität und den Immobilienpreisen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Insofern hätten die Analysten ihre Wachstumsprognosen für das 2. Quartal auf 0,2% gg. Vq. halbiert. Damit wäre das Wachstumsplus genau so stark wie im 1. Quartal. Zum Vergleich: Letztes Jahr habe das durchschnittliche Quartalplus noch bei 0,5% gelegen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Schwächephase scheine es nur eine Frage der Zeit, bis der Euro zum Britischen Pfund den massiven Widerstandsbereich bei 0,885 bis 0,888 GBP aus den Weg räume, was die Basis für weitere Kurszuwächse bilden würde. (10.07.2017/ac/a/m)





