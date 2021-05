1. Aufregung um ETH 2.0



Es herrsche in diesem Bereich aktuell sehr viel Aufregung um die vorgeschlagenen künftigen Weiterentwicklungen des Ethereum-Netzwerks, die weithin als nächster großer Schritt des Ökosystems betrachtet würden. Es seien weitreichende Veränderungen geplant. Bei den beiden wichtigsten Entwicklungen handle es sich einerseits um die Umstellung des Konsensmechanismus von Proof of Work (POW) auf Proof of Stake (POS) und andererseits um die Entwicklung von "Layer-2"-Lösungen zur Unterstützung der Netzwerkskalierung. Es werde spekuliert, dass diese Veränderungen dazu beitragen würden, die Nutzung des Ethereum-Netzwerks zu erhöhen und mehr Nutzer und Projekte auf die Plattform zu bringen.



Außerdem werde mit dem möglichen Umstieg auf POS auf eine heftige Debatte im Krypto-Bereich eingegangen: den Energieverbrauch. POS sei sehr viel weniger energieintensiv als POW. Deshalb werde teilweise spekuliert, dass dies der zunehmenden Nutzung der Plattform Rückenwind verleihen werde.



2. Entwicklungen im Bereich Decentralized Finance (DeFi)



Eine der innovativsten Bereitstellungen der Smart Contracts sei das schnelle Wachstum von DeFi, zu dem es hauptsächlich auf dem Ethereum-Netzwerk gekommen sei. Dabei werde dezentralisierte Technologie zur Automatisierung der Wertübertragung genutzt, eine Rolle, die bis dato von großen Institutionen übernommen werde und äußerst profitabel sei. Es gebe DeFi-Produkte, die auf die Verdrängung von Börsen, eine Revolutionierung der Kreditvergabe, eine Innovation der Anleiheemission usw. abzielen würden. Die Projekte LINK und Uniswap DeFi auf Ethereum würden beispielsweise hohe Kapitalzuflüsse verzeichnen und riesiges Potenzial aufweisen. Wenn Ethereum seine Dominanz in diesem Bereich aufrechterhalten könne, dürfte dies die Nachfrage nach Ether weiter fördern.



3. Zyklische Abwanderung aus Bitcoin, wenn die Kurse seitwärts tendieren würden



Bitcoin sei immer noch die am weitesten verbreitete Kryptowährung. Seine Bull Runs würden große Aufmerksamkeit in den Medien erreichen und es sei mit Abstand der stärkste Markteintrittspunkt für neues Geld. Es sei jedoch allgemein bekannt, dass Marktschwankungen zyklisch verlaufen würden. Wenn Bitcoin also die Luft ausgehe, würden die Investoren häufig ihre Gewinne realisieren und anderweitig investieren. Ether sei häufig die nächste Wahl. Dabei handle es sich um kein neues Phänomen. Krypto-Experten, die die Entwicklung beobachten würden, würden davon sprechen, dass der Markt einem Trend von BTC zu ETH, dann zu Altcoins mit hoher Marktkapitalisierung und DeFi und schließlich zu Projekten mit sehr geringer Marktkapitalisierung folge. Dieses Muster habe sich 2017 auf dem Markt beobachten lassen und es komme heute möglicherweise zu einer ähnlichen Entwicklung.



Gleichwohl würden solche Trends nie linear verlaufen. Die jüngsten Abverkäufe würden als Erinnerung dienen, dass jede Anlage auf risikoadjustierte Weise zu tätigen sei. Die Zukunft sehe für Kryptowährungen gut aus, den genauen Weg zu enträtseln, den sie im Rahmen ihrer Einführung einschlagen würden, sei jedoch fast unmöglich. Aus diesem Grund würden digitale Assets derzeit einen Nischen-, aber wachsenden Teil innerhalb von Portfolios darstellen, deren Allokationen sich auf hochwertige Krypto-Assets verteilen würden. (26.05.2021/ac/a/m)







