London (www.aktiencheck.de) - Wahrscheinlich wird einige Zeit vergehen, bevor wir an den Kapitalmärkten wieder ein ähnlich gutes Jahr wie 2019 erleben werden, deshalb empfehlen wir, im neuen Jahr wachsam zu bleiben, so Mark Dowding, Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Aufgrund der kürzlich getroffenen Vereinbarung zwischen den USA und China sehe Mark Dowding bessere Aussichten für die chinesische Wirtschaft, was sich auch positiv auf die Stimmung in Europa und den Schwellenländern auswirken dürfte. Daher könnten sich die Wachstumsindikatoren in der Eurozone in den nächsten Monaten verbessern, wenngleich für einen tatsächlichen Wachstumsschub doch weitere fiskalische Stimuli notwendig wären. Da sich die deutsche Regierung einem ausgeglichenen Haushalt verschrieben habe, sehe Mark Dowding aber wenig Anzeichen, dass von dort ein Anstoß zu erwarten sei.In Großbritannien werde es nach dem Brexit am 31. Januar um die Verhandlungen der künftigen Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union gehen. Zwar sei es sehr unwahrscheinlich, dass bis zum Jahresende 2020 ein vollständiger Vertrag stehe, Mark Dowding finde es aber nicht verkehrt, dass durch die Frist ein gewisser Druck auf den Verhandlungspartnern laste. Seiner Ansicht nach dürfte es recht einfach sein, eine längere Übergangsphase zu vereinbaren, insofern rechne er nicht damit, dass es erneut zu einem "No-Deal"-Szenario komme. (20.12.2019/ac/a/m)