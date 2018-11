Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem zyklischen Hoch von Anfang Oktober bei 76,90 USD musste der Ölpreis deutlich Federn lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem zuvor angeführten Hoch sei exakt das rechnerische Kursziel aus der im Chart eingezeichneten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeschöpft und der Widerstandsbereich aus den Tiefs der Jahre 2011 und 2012 bei 74,95/77,28 USD angesteuert worden. Anschließend habe das "schwarze Gold" den negativen Divergenzen (z. B. RSI, MACD) sowie der noch bis Mitte Dezember andauernden saisonalen Schwächephase Tribut zollen müssen. Mit den horizontalen Unterstützungen bei rund 60 USD habe der Ölpreis zuletzt zudem eine wichtige Haltezone aufgeben müssen, so dass sich die Frage aufdränge, wie tief der Rohstoff noch fallen könne. Prädestiniert für eine potenzielle Trendwende sei erst das Haltebündel bei rund 51,50 USD. Auf diesem Niveau bilde die 200-Wochen-Linie (akt. bei 52,15 USD) zusammen mit verschiedenen Hochpunkten sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Anfang 2016 (51,49 USD) eine wichtige Kumulationszone. Per Saldo würden die Analysten es deshalb für zu früh halten, um schon jetzt neue Öl-Engagements einzugehen. (16.11.2018/ac/a/m)





