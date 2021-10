Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch im Oktober setzt der Ölpreis seine Erfolgssträhne nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So stehe im bisherigen Monatsverlauf erneut ein zweistelliges Kursplus zu Buche. Aus charttechnischer Sicht sei dem "schwarzen Gold" damit der Sprung über die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 76 USD gelungen - verstärkt durch das 61,8% Fibonacci-Retracement der gesamten Baissebewegung seit 2008 (75,61 USD). Lohn der Mühen sei die höchste Öl-Notiz seit 2014 und ein absolut intakter Aufwärtstrend. Aus der Höhe der Tradingrange der letzten Monate ergebe sich ein erstes Anlaufziel im Bereich von 86 USD.



Die nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre lasse perspektivisch sogar auf "mehr" hoffen. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefere der aktuelle Chartverlauf Investoren derzeit eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich gelte es in Zukunft, die oben genannte Bastion bei gut 75 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Technisch motivierte Anleger könnten deshalb den Stopp-Loss für bestehende Öl-Engagements auf dieses Niveau nachziehen. (20.10.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.