Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Diese Frage ist auch in Bezug auf den Ölpreis derzeit mehr als berechtigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem das schwarze Gold Anfang Januar noch bei 64 USD notiert habe, könne auch hier mittlerweile von "freiem Fall" gesprochen werden. Selbst die große Abwärtskurslücke von letzter Woche bei 41,05/36,35 USD habe nicht das Ende der Fahnenstange auf dem Weg nach Süden markiert. Im Verlauf des dramatischen Ausverkaufs habe der Ölpreis sogar die Unterstützungen in Form der Tiefpunkte von Ende 2008 (32,40 USD) bzw. von Anfang 2016 (26,19 USD) preisgeben müssen. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der Ölpreis deshalb weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Die nächste Unterstützung stecke in diesem Umfeld die Parallele zum Basisabwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 17,97 USD) ab.



Für einen kleinen Hoffnungsschimmer würden aktuell diverse quantitative Indikatoren sorgen. So habe der RSI den beschriebenen Ausverkauf beispielsweise mit stark überverkauften Oszillatorwerten quittiert. Konkret notiere der RSI so tief wie zuletzt 2015. Aber auch das untere Bollinger Band (akt. bei 33,50 USD) werde aktuell deutlich unterschritten. Für eine technische Aufwärtsreaktion müsste aber zumindest das 2016er-Tief bei 26,19 USD zurückerobert werden. (20.03.2020/ac/a/mb)



