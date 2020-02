Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Ölpreis zu Jahresbeginn fast das 2019er-Hoch bei 66,60 USD erreichen konnte, vollzog sich im Anschluss ein bemerkenswertes "reversal", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Schlusskurs nahezu auf Monatstief (50,97 USD) lasse auf Monatsbasis ein ganz besonderes "bearish engulfing" entstehen, welches sogar die Körper der sieben(!) vorangegangenen Monatskerzen umschließe. Das beschriebene negative Candlestickmuster rücke nun die wichtige Haltezone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 51 USD in den Mittelpunkt, deren Bedeutung zusätzlich durch die 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von Februar 2016 bis Oktober 2018 (51,48 USD) untermauert werde. Bei einem nachhaltigen Abgleiten unter die skizzierte Bastion müsste die Kursentwicklung des letzten Jahres zudem als nach unten aufgelöste Schiebezone interpretiert werden. Das daraus resultierende Abschlagspotenzial von rund 15 USD würde also mehr als ausreichen, um das Tief vom Dezember 2018 bei 42,36 USD auszuloten. Dem Ölpreis unter die Arme greifen könnte der Faktor "Saisonalität", denn ein zyklisches Tief per Anfang Februar stelle oftmals den Ausgangspunkt einer saisonal guten Ölpreis-Phase dar. Dennoch handele es sich bei 51 USD um ein klassisches "make or break"-Level. (04.02.2020/ac/a/m)





