Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus der "Mutter aller Hammer-Umkehrmuster" schlägt der Ölpreis derzeit lehrbuchmäßig Kapital, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben der Rückkehr in den langfristigen Baissetrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 17,80 USD) hätten zuletzt vor allem die Rückeroberung des 2016er-Tief bei 26,05 USD sowie der Pendants von 2008/09 bei rund 32 USD für Rückenwind gesorgt. Darüber hinaus gestalte sich die Konstellation bei der Mehrzahl der Indikatoren vielversprechend. So sei der MACD dem Beispiel des RSI inzwischen gefolgt und generiere gerade ein neues Einstiegssignal. Besonders hervorheben möchten die Analysten in diesem Kontext den Abstand der Bollinger Bänder, der unverändert größer als auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise 2008/09 sei. Eine Beruhigung nach einer solchen Hochvolatilitätsphase begünstige eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses. Die große Kurslücke von Mitte März bei 36,35/41,05 USD definiere dabei ein wichtiges Anlaufziel. Als Absicherung auf der Unterseite seien indes die o. g. Tiefs bei rund 32 USD prädestiniert, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei. (27.05.2020/ac/a/m)



