Auch die direkten Investitionen seien durchaus nennenswert. Mit rund 10 Milliarden Dollar tatsächlich getätigter Direktinvestitionen (von 1962 bis 2016) sei Deutschland der drittgrößte europäische Investor in Südkorea. Etwa 500 deutsche Unternehmen beziehungsweise Firmen mit Kapitalbeteiligung aus Deutschland seien nach koreanischen Angaben in Korea vertreten und würden etwa 100.000 koreanische Arbeitnehmer beschäftigen. Zu den größten deutschen Investoren in Südkorea würden BASF, Bayer, Siemens, Bosch und Continental gehören.



Umgekehrt würden Samsung, Hyundai und LG, die ihre europäische Zentralen in Deutschland errichtet hätten, zu den wichtigsten koreanischen Investoren in Deutschland gehören. Sie würden dabei die Vorhut von insgesamt nur rund 160 koreanische Unternehmen bilden, die sich mit etwa 6.000 Mitarbeitern vor allem in Hessen und Nordrhein-Westfalen angesiedelt hätten und bis Ende 2016 auch nur insgesamt 4,5 Milliarden Dollar investiert hätten.



Ohnehin sei die südkoreanische Wirtschaft eher auf die heimische Produktion ausgerichtet, die traditionell von wenigen große Firmenkonglomeraten dominiert werde. Allein der Elektronikgigant Samsung, der laut Forbes-Liste 2017 das fünfzehntgrößte Unternehmen der Welt sei, sei Schätzungen der Experten der Fundamental Capital GmbH zufolge für rund 16 Prozent des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich.



Problematisch sei das insofern, als dass der Wirtschaft des Landes deshalb der Mittelstand fehle und es neben den mächtigen Konzernen an der Spitze ansonsten nur viele kleine, aber wenig produktive Dienstleister wie kleine Läden oder Restaurants gebe, die Probleme hätten, wirtschaftlich Schritt zu halten. Die derzeitigen Bemühungen der koreanischen Regierung, die wirtschaftliche Dominanz der Firmenkonglomerate zurückzudrängen, sei deshalb ein wichtiger Schritt hin zu einer dynamischeren Wirtschaft.



Ebenfalls von großer Bedeutung könnte die politische Annäherung mit Nordkorea seit Beginn 2018 sein. Sollte es hier im nächsten Schritt zu einem Abbau der Nuklearwaffen in Nordkorea und einer Lockerung der Sanktionen kommen, dürfte Südkorea beispielsweise von einer gehobenen Verbraucherstimmung und einem verbesserten Kreditrating profitieren, da es dann nicht mehr von den geopolitischen Risikofaktoren beeinträchtigt werden würde. Aus demselben Grund dürften auch die dortigen Aktienmärkte aufatmen.



Aber auch für deutsche Firmen könnten sich bei einer Marktöffnung interessante Geschäftschancen in Nordkorea ergeben. Zwar dürften Konsumgüterhersteller angesichts der geringen Kaufkraft der Bevölkerung zunächst auf einen begrenzten Absatzmarkt treffen - so habe das nordkoreanische BIP pro Kopf Schätzungen zufolge 2016 gerade einmal 1.362 Dollar erreicht. Allerdings könnten sich für Hersteller von Investitionsgütern und Lieferanten von Materialien beim Aufbau der Infrastruktur, der Landwirtschaft und der industriellen Kapazitäten Absatzchancen in Nordkorea ergeben. (26.06.2018/ac/a/m)





