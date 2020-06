Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

2,20 EUR +3,29% (02.06.2020, 16:22)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

23,25 NOK +2,42% (02.06.20 16:25)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (02.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Das Cleantech-Unternehmen Vow (vormals Scanship) schiffe weiter erfolgreich durch die Coronakrise. Erneut könnten die Norweger mit Aufträgen bei den Anlegern punkten. Zur Stunde lege der AKTIONÄR-Hot-Stock an der Heimatbörse in Oslo knapp drei Prozent zu und nähere sich zwei charttechnischen Schlüsselwiderständen.Die Vow-Tochter ETIA sei für die Lieferung eines Biomasse-Energiesystems von Circular Carbon auserwählt worden. Der Auftraggeber gehöre zur Econnext-Gruppe. Die Technologie von Vow diene in Zukunft für die Verarbeitung von Kakaoschalen aus der Lebensmittelindustrie. Die Auslieferung solle 2021 erfolgen, Auftragsgegenwert: rund 2,4 Millionen Euro.Und Vow lege nach: ETIA liefere eine Safesteril-Lösung nach Italien. Die Anlage diene der Sterilisierung und Entkeimung von Heilkräutern. Auftragsgegenwert: 0,7 Millionen Euro. "Dies ist der zweite Auftrag für ETIA in den letzten Tagen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 3 Millionen Euro. Ich bin begeistert, eine so breit gefächerte Nachfrage in vielen Industriezweigen zu erleben, die von gesundheitlicher Sicherheit und ökologischer Nachhaltigkeit angetrieben wird", erkläre Vow-CEO Henrik Badin.Die beiden neuen Aufträge würden beweisen, dass Vow auch in der Coronakrise mit den sauberen Technologien für Schiffe und landbasierte Anwendungen punkten könne. Das profitabel wirtschaftende Unternehmen trifft den Nerv der Zeit - spekulativ ausgerichtete Anleger legen sich die Cleantech-Aktie ins Langfrist-Depot, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Stopp: 1,40 Euro. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link