Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

2,55 EUR +0,99% (30.10.2020, 13:57)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

27,55 NOK +8,46% (30.10.2020, 16:25)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (30.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cleantech-Unternehmens Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Die Norweger hätten sich mit der Übernahme von ETIA breiter aufgestellt und würden neben Technologien für Schiffe nun auch auf saubere, landbasierte Lösungen setzen. Dank der breiteren Produktpalette würden sich für Vow neue, spannende Märkte öffnen. Nun habe der spanische Öl-Konzern Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) bei dem Cleantech-Unternehmen angeklopft.Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen der Vow-Tochter ETIA und Repsol sollten mehrere Anwendungen und Lösungen untersucht werden, um saubere und erneuerbare Energie zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Emissionen zu produzieren."Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung zu schließen und wir verpflichten uns die Technologie bereitzustellen, um Repsol auf ihrem ehrgeizigen Fahrplan in Richtung Null-Emissionen zu unterstützen", so Henrik Badin zur Partnerschaft. Laut Vow wolle der Öl-Konzern bis 2050 dieses Ziel erreichen.Vow habe in den letzten Wochen mit einem nachhaltig positiven Newsflow aufwarten können. Die Repsol-Meldung sorge am Freitag für ein Kursplus von gut 3,5 Prozent an der Heimatbörse in Oslo. Doch die Gesellschaft werde immer wieder mit der von der Coronakrise stark betroffenen Kreuzfahrtindustrie in Sippenhaft genommen. Hinzu komme der schwache Gesamtmarkt, der auf die Stimmung drücke. Die AKTIONÄR-Empfehlung ist daraufhin unter den nachgezogenen Stoppkurs von 2,50 Euro gefallen und wurde mit einem Gewinn von knapp 31 Prozent verkauft. Aktuell befindet sich der spannende Wert auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Vow-Aktie. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link