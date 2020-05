Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (19.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Vow kann einen neuen Auftrag im Gegenwert von 2 Mio. Euro verbuchen. Das norwegische Unternehmen, welches sich u.a. auf umweltfreundliche Technologien für Kreuzfahrtschiffe fokussiere, habe zuletzt bereits mit erfreulichen Zahlen zum ersten Quartal aufwarten können.Unternehmensangaben zufolge solle ein fortschrittliches Abwasserreinigungssystem im Jahr 2021 an einen größeren europäischen Schiffbaukonzern ausgeliefert werden. Das Kreuzfahrtschiff könnte dann 2023 in See stechen. Der Vertrag umfasse auch die Lieferung für ein optionales Kreuzfahrtschiff.Die Schiffe stünden still, doch der Stillstand ermögliche Wartungsarbeiten oder auch den Einbau neuer Anlagen. Im ersten Quartal 2020 habe die Gesellschaft Rückenwind trotz der Coronakrise verspürt. Dank der Integration von ETIA sei Vow kräftig gewachsen, der Auftragsbestand habe einen Rekordstand erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vow-Aktie: