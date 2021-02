Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

5,49 EUR -0,36% (15.02.2021, 14:38)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

56,20 NOK -0,88% (12.02.2021)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (15.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Cleantech-Unternehmens Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Cleantech-Spezialist Vow starte wieder durch. Das Unternehmen sei zwar temporär in Sippenhaft mit der Kreuzfahrt-Industrie genommen worden, aber die strategische Ausweitung auf landbasierte Projekte mache die Norweger unabhängiger vom Tourismus. Die Aktie habe diese Woche einen neuen Rekord aufgestellt und es sei weiteres Potenzial vorhanden."Der Aktionär" habe Vow bereits seit September 2019 auf dem Radar. Der Titel habe es danach auch auf die Empfehlungsliste geschafft. Im Oktober 2020 sei die Aktie leider bei 2,50 Euro ausgestoppt und demzufolge von der Kaufliste des "Aktionär" genommen worden. Das Mehrmonatstief sei nur wenige Tage später bei 2,22 Euro ausgebildet worden. Hier habe auch der GD200 zu diesem Zeitpunkt gelegen.Der Kurs habe sich von diesem Punkt erholt und sei dauerhaft über dem GD200 verlaufen. Die Anleger habe die Ausweitung der Geschäftstätigkeit durch den Zukauf von ETIA für landbasierte Cleantech-Projekte positiv gestimmt. Auch der spanische Öl-Konzern Repsol sei an einer Kooperation interessiert. Gute Aussichten für das Unternehmen.Mitte Dezember sei der Kurs noch seitwärts gependelt, bis die Anleger die zunehmend positiven Aussichten honoriert hätten. Nach dem Test des GD50 bei 2,75 Euro zum Jahresende sei die Aktie durchgestartet.Vow erweitere seine Geschäftsfelder und erhöhe mit landbasierten Projekten das Potenzial und die Widerstandsfähigkeit. Die Aktie befinde sich in einem technisch starken Trend.Spekulative Anleger können mit gestaffelten Einstiegen arbeiten, um sich unter der hohen Volatilität mehr Flexibilität zu verschaffen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Eine erste Position könne zeitnah erfolgen, eine weitere bei möglichen Rücksetzern. Der Stopp werde unter dem letzten Tief bei 3,10 Euro platziert. Als Kursziel werde die Marke von 7,00 Euro angepeilt. (Analyse vom 15.02.2021)