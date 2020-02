Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

2,50 EUR -18,30% (26.02.2020, 11:37)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

30,40 NOK +7,80% (25.02.2020)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (26.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Es gebe wieder Neuigkeiten bei Vow, dem Cleantech-Unternehmen aus Norwegen. Heute seien die Zahlen zum Gesamtjahr 2019 veröffentlicht worden. Und auch strategisch könne Vow erneut eine neue Partnerschaft bei seiner Tochtergesellschaft ETIA vermelden.Im Gesamtjahr 2019 habe Vow 37,36 Millionen Euro erwirtschaftet, was einem Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das EBITDA habe 4,49 Millionen Euro und damit 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor betragen. Damit befinde sich Vow weiterhin auf Wachstumskurs, auch wenn die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt worden seien. Die seien von einem Umsatz in Höhe von 38,8 Millionen Euro und einem EBITDA von 4,86 Millionen Euro ausgegangen. Zudem stehe ein Auftragsbestand von 87,29 Millionen Euro zu Buche. Das entspreche einem Zuwachs von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Strategisch könne Vow eine neue Partnerschaft zwischen der Tochter ETIA und dem spanischen Unternehmen PICVISA vermelden. Ziel der Partnerschaft sei die gemeinsame Entwicklung von Robotik-Lösungen für die Abfallsortierung an Bord von Kreuzfahrtschiffen sowie für Anwendungen an Land. Das sei schon die zweite Nachricht in dieser Woche ETIA betreffend.Spekulativ ausgerichtete Anleger können den Kursrücksetzer für den Neueinstieg nutzen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 1,95 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link