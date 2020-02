Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

3,23 EUR +2,54% (20.02.2020, 15:21)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

32,10 NOK -2,43% (19.02.2020, 16:25)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (20.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Zuletzt sei es bei Vow (vormals Scanship) vonseiten des Unternehmens ruhig geblieben. Entsprechend regungslos laufe der AKTIONÄR-Hot-Stock auch auf einem hohen Niveau seitwärts. Doch das könnte sich in der kommenden Woche ändern.Am Mittwoch (26. Februar) möchten die Norweger die Zahlen für das zweite Halbjahr 2019 veröffentlichen. Die Ergebnisse gebe es morgens um 8:00 Uhr, die Präsentation sei für 10:00 Uhr vorgesehen.Für das Gesamtjahr 2019 würden Analysten im Schnitt von einem Umsatz von 38,8 Mio. Euro ausgehen, unter dem Strich solle ein Gewinn von 0,03 Euro in den Büchern stehen. Für 2020 würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Experten mit einem satten Umsatzanstieg auf 62,8 Mio. Euro rechnen. Das EPS solle sich dann auf 0,06 Euro verdoppeln.Charttechnisch befinde sich die Vow-Aktie nach wie vor in einer gesunden Konsolidierungsphase. Könne das Cleantech-Unternehmen die Erwartungen mit den Zahlen übertreffen und einen überzeugenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2020 präsentieren, könnte der Hot-Stock aus Ausgabe 50/2019 in eine neue dynamische Aufwärtsbewegung übergehen.Michel Doepke von "Der Aktionär" hält Vow für eine spannende, aber auch spekulative Aktie. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link