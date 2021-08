ISIN Vossloh-Aktie:

Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.



Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.



Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio. Euro. (30.08.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) charttechnisch unter die Lupe.Die Vossloh-Aktie habe nach einer langen Durststrecke zuletzt eine untere Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Die Kursentwicklung des bisherigen Jahres 2021 könne zudem als seitliche Schiebezone interpretiert werden. Der jüngste Ausbruch nach Norden sorge also dafür, dass gleich zwei konstruktive Chartmuster vorlägen. Als "i-Tüpfelchen" komme der Bruch des seit 2011 bestehenden Baissetrends (akt. bei 45,97 EUR) hinzu. Die beschriebenen Ausbrüche würden dabei durch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon bestätigt. Aus der Höhe der Tradingrange ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR. Das Kursziel aus der Bodenbildung lasse sich langfristig sogar auf knapp 60 EUR taxieren. Unter Risikogesichtspunkten biete die Kreuzunterstützung dem ehemaligen Abwärtstrend und der oberen Begrenzung der angeführten Schiebezone eine gleichermaßen sinnvolle wie engmaschige Absicherungsoption. Ein Stop-Loss auf dieser Basis schütze vor einem "false break" und gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vossloh-Aktie:48,65 EUR +1,78% (27.08.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:48,65 EUR +0,21% (30.08.2021, 08:44)