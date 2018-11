Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Vossloh mit über 3.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 920 Mio. Euro. (23.11.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ein.Der temporär bedingte Umsatz- und Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten sei insbesondere aufgrund von Währungsbelastungen etwas deutlicher als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten. Das Chinageschäft dürfte spätestens 2020 wieder deutlich zulegen. Nach Reduzierung seiner Planung senke Donie sein Kursziel von 45 auf EUR 40 und bestätige seine Halteempfehlung. Aufgrund einer Neuausrichtung ihres Coverage-Universums beende die NORD LB die Coverage der Vossloh-Aktie. Sie werde sie nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben, so Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vossloh-Aktie: