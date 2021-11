Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

46,30 EUR +0,33% (02.11.2021, 13:09)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.



Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.



Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio. Euro. (02.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF).Die Zahlen für das Q3/2021 seien auf operativer Ebene besser als von Armer erwartet ausgefallen. Der Umsatz sei um 5% y/y geklettert. Ausschlaggebend für den Anstieg sei das Geschäft mit Schienenbefestigungssystemen gewesen. Die EBIT-Marge habe sich u.a. infolge höherer Materialkosten auf 8,4% (Vj.: 10,9%) verringert. Der Auftragseingang habe sich zwar um 7% y/y verringert, jedoch rechne Vossloh mit hohen Auftragseingängen in Q4.Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden. So rechne Vossloh weiterhin mit einem Umsatz von 900 bis 950 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge zwischen 7% und 8%. Die geringe Konjunktursensitivität sowie die im Zuge der abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen gestiegene Profitabilität würden nach Erachten des Analysten weiterhin für Vossloh sprechen. Dem Margendruck infolge höherer Materialkosten stünden die umfangreichen staatlichen Investitionsprogramme für den Ausbau des Bahnverkehrs gegenüber.Armer habe seine Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2021e (u.a. EPS: 1,65 (alt: 1,86) Euro) reduziert und für das Geschäftsjahr 2022e (u.a. EPS: 2,43 Euro) unverändert belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vossloh-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:46,20 EUR -0,11% (02.11.2021, 13:18)