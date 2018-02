Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

39,70 EUR +3,39% (19.02.2018, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

39,80 EUR +1,86% (19.02.2018, 12:52)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (19.02.2018/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) von 57 Euro auf 42 Euro.Der Werdohler Konzern befinde sich eigenen Angaben zufolge in fortgeschritennen Gesprächen über den Verkauf des Lokomotivengeschäfts, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit einem Verkauf wäre die kommunizierte Fokussierung auf das Bahninfrastruktgeschäft vollzogen. Alerdings gehe dieser mit einer Wertberichtigung einher, die gemäß der Unternehmensangaben zu einem Nettoverlust im Geschäftsjahr 2017 führen werde. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 sei schwach ausgefallen. Diermeier habe seine Prognosen nach unten revidiert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Vossloh-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 57 Euro auf 42 Euro reduziert. (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze Vossloh-Aktie: