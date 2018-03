Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

40,55 EUR +2,14% (27.03.2018, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

40,50 EUR +1,38% (27.03.2018, 11:47)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Vossloh mit über 3.900 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 920 Mio. Euro. (27.03.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Verkehrstechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF), senkt aber das Kursziel von 60 auf 45 Euro.Das zum Verkauf stehende Lokomotivengeschäft sollte zukünftig kaum noch belasten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das verbleibende Geschäft dürfte an Dynamik gewinnen, wobei in 2018 das Projektgeschäft in China vorübergehend bremsen werde.Auf Basis des aktuell deutlich reduzierten Bewertungsniveaus stuft Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, die Vossloh-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch. Das neue Kursziel beträgt 45 Euro (alt: 60 Euro). (Analyse vom 27.03.2018)Börsenplätze Vossloh-Aktie: