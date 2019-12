Der Nikkei 225 verzeichne Gewinnmitnahmen vor den Feiertagen (23.816,63).



Die HORNBACH-Gruppe sei in den ersten neun Monaten des GJ 2019/20 kräftig gewachsen. Die Erlöse seien um 7,8% auf 3,745 Mrd. EUR gestiegen. Verbesserte Kostenrelationen hätten dabei zu einem überproportionalen Anstieg des ber. Betriebsergebnisses (EBIT) um 33,0% auf 240,2 Mio. EUR geführt. Die Ertragsprognose habe der Vorstand bereits in der abgelaufenen Woche angehoben und erwarte nun für das Gesamtjahr einen Anstieg des bereinigten EBIT im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich.



Swiss Re rechne für 2019 weltweit mit einem durch Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Unglücke entstandenen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von USD 140 Mrd. Diese hätten der Versicherungsbranche Schadenaufwendungen von USD 56 Mrd. (33 Mrd. weniger als 2018) beschert.



Die Erholung der Nachfrage bei Speicherchips habe dem US-Halbleiterproduzenten Micron Technology in Q1 des neuen GJ 2019/20 besser als erwartete Quartalszahlen beschert. Dennoch habe der Umsatz nur bei 5,14 (Vorjahr: 7,91) Mrd. USD gelegen, der Gewinn sei auf 491 Mio. USD (3,29 Mrd. USD) eingebrochen.



Die Lethargie in der EUR/USD-Relation habe auch am Berichtstag angehalten. Die schwedische Notenbank habe ihre Negativzinspolitik nach rund fünf Jahren beendet und die Leitzinsen auf 0% erhöht. Der Schritt sei erwartet worden und habe die Krone kaum beeinflusst.



Den Ölpreisen scheine kurzfristig die Puste auszugehen, was angesichts der Stände in der Nähe der Drei-Monatshochs durchaus verständlich sei. Positive Aspekte scheinen aktuell eingepreist, so die Analysten der Nord LB. Beim Goldpreis gebe es weiterhin nur leichtere Ausschläge, auch wenn die aktuellen Schlangen vor Degussa etwas anderes suggerieren würden. (20.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,08%, MDAX +0,44%, TecDAX +0,46%) herrschte vorweihnachtliche Ruhe, so die Analysten der Nord LB.Weder Konjunkturdaten noch das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump hätten Impulse zu setzen vermocht.Neue Allzeithochs an der Wall Street ( Dow Jones +0,5%, S&P 500 +0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,7%) und dies trotz des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump. Anleger hätten lieber auf ermutigende Arbeitsmarktdaten und Äußerungen von US-Finanzminister Mnuchin zum Handelsstreit geblickt. Rite Aid mit einem Kursplus von 42 Prozent gewesen. Das sei der größte Kurssprung seit vier Jahren. Rite Aid habe zum ersten Mal seit vier Quartalen die Markterwartungen übertroffen.