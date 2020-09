Batterie erst aufladen, wenn der Akku leer ist

Vorsicht bei billigen Ladegeräten aus China

Das Handy muss beim ersten Mal nicht komplett geladen werden

Zu früh aufladen schadet dem Handy mehr als es hilft

Dies klingt jetzt etwas widersprüchlich, weil wir meinten, ein Lithium-Ionen-Akku ist nicht eitel. Dennoch lässt sich mehr aus der Batterie herausholen, wenn man zu der folgenden Vorsichtsmaßnahme greift. Viele Mobiltelefonnutzer laden ihr Handy bereits auf, wenn der Stand noch bei 70% oder 50% ist. Die Angst, dass einem der Saft frühzeitig ausgeht, ist zu groß. Dies gilt es zu vermeiden, wenn möglich. Der beste Zeitpunkt, um nachzuladen, ist bei weniger als 45%. Wer sich daran hält, schont den Akku und er dankt es mit einer längeren Lebenszeit.



Das Ladegerät aus der Steckdose ziehen

Diesen Fehler begehen viele Menschen. Das Ladegerät bleibt aus Bequemlichkeit meist in der Steckdose stecken. Auch das sollte vermieden werden, da es unnötige Strom- und Geldverschwendung ist, im Übrigen auch dann, wenn das Handy angesteckt ist. Sobald es vollgeladen ist, sollte man es vom Ladegerät trennen, sonst droht Überhitzungsgefahr, vor allem, wenn Teile des Smartphones oder vom Kabel defekt sind.



Wir wissen, viele lassen ihr Handy angesteckt, weil sie es als Wecker benutzen. Außerdem wird am nächsten Morgen häufig eine volle Batterie benötigt. Unser Tipp: Einen klassischen Wecker anschaffen und das Smartphone ausschalten. Wer sein Handy in der Nacht dringend braucht, besorgt sich einen neuen Akku und deaktiviert alle unnötigen Hintergrundanwendungen. Das Telefon verliert so beim Schlafen kaum Energie und lässt sich morgens kurz nachladen.



Das Handy nicht direkt im Bett aufladen

Wer sein Smartphone gerne im Bett auflädt, sollte dieses neben sich auf dem Nachttisch platzieren. Niemals unter die Bettdecke oder das Kissen legen! Dort kommt es schneller zu Überhitzung, was im schlimmsten Falle einen Brand auslöst. Ein weiterer Grund, warum man sein Handy beim Schlafen vom Netz nehmen sollte: Überhitzt es und wirft es nachts Funken, bemerkt man es meist nicht. Schon viele Unfälle sind auf unsachgemäß geladene Handys zurückzuführen.



Auf die perfekte Temperatur achten

Kälte und extreme Wärme mögen Mobiltelefonie nicht. Der Akku muss bei Extremtemperaturen mehr Leistung liefern und verliert dadurch schneller an Kapazität. Apple empfiehlt ein Aufladen bei Temperaturen zwischen 0 und 35 Grad. Alles darunter und darüber vermeidet man besser.



Eine kurze Erklärung hierzu: Grob vereinfacht, produziert ein Akku beim Aufladen Elektronen. Durch deren Fluss wird wiederum Energie erzeugt. Bei Kälte verlangsamt sich dieser Prozess und es geschieht fallweise, dass sich das Gerät abschaltet. Bei extremer Hitze überhitzen Mobiltelefone schnell und werden dadurch beschädigt.



Alte Handys aufgeladen in die Schublade legen

Kaum ist das neue Smartphone eingetroffen, wandert das alte oft achtlos in der Schublade für den Notfall. Ein guter Plan, schließlich ist ein Ersatzgerät immer sinnvoll, wenn es später einmal benötigt wird. Die Einlagerung für den Winterschlaf sollte jedoch nicht ohne Energie stattfinden. Es wird empfohlen, den Akku bis zur Hälfte aufzuladen. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Akkus.



Fazit

Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen und Tipps bleibt Ihnen der Akku eventuell länger erhalten und die Gefahr eines Brandes wird reduziert. Irgendwann verliert jedoch auch der beste Energiespeicher seine Leistung. In diesem Fall empfiehlt es sich, einen neuen zu erwerben. Ein originaler Markenakku ist der Sicherheit wegen vorzuziehen. Auf sie gibt es eine Garantie, denn die Bestandteile werden im Vorfeld überprüft und vertragen sich garantiert mit dem Mobiltelefon. Sollte mit dem Originalprodukt dennoch etwas Unvorhergesehenes geschehen, haftet das Unternehmen. Bei Chinaware erlöschen die Garantieansprüche sofort. (22.09.2020/ac/a/m)









