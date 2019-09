Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Start der Woche dominierte an den globalen Aktienmärkten die Vorsicht, nachdem aktuelle Wirtschaftsdaten ein gemischtes Bild zeigten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International Bank AG.Die Konjunktursorgen hätten auch den Ölpreis nach unten gedrückt. Gold habe marginale Verluste verbucht.Auf den asiatischen Märkten zeichne sich heute Morgen schon ein besseres Bild ab. Die drei großen Indices würden sich durchwegs im positiven Bereich präsentieren. Das dürfte an den positiven Signalen seitens des US-Finanzministers, Steve Mnuchin, liegen, der eine Weiterführung der Verhandlungen zur Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China in zwei Wochen bestätigt habe. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren ebenso einen leicht festeren Start in den Tag erwarten.(24.09.2019/ac/a/m)