München (www.aktiencheck.de) - Trotz der guten Performance von europäischen Bankaktien in der zweiten Jahreshälfte 2019 sowie der zuletzt durch den Kurssprung der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ausgelösten Phantasien steht eine Renaissance von Banktiteln nicht bevor, so Marc Decker, Head of Asset Management, Merck Finck A Quintet Private Bank.Die Fristentransformation bleibe schwierig. Die Ertragszahlen und Margen würden südwärts tendieren. Neben dem Zinsniveau und der flachen Zinskurve kämen für die Banken eine überbordende Regulierung, steigende Eigenkapitalanforderungen, die Digitalisierung und neue Wettbewerber in Form von sogenannten Fintechs belastend hinzu. Gerade das ultraniedrige Zinsniveau und die regulatorischen Daumenschrauben würden dazu führen, dass weiterhin europäische Banken ihre US-amerikanischen Wettbewerber underperformen würden.Aber auch gegenüber anderen europäischen Sektoren hätten Bankaktien seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 schlecht abgeschnitten. So betrage der Abstand des europäischen Bankenindex zum Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) seither ca. 120 Prozent und zum Stoxx 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) sogar beeindruckende 160 Prozent. Da liege es nahe, von Aufholpotenzial zu schwärmen, zumal in Phasen, wenn Zinssteigerungsphantasien in die Märkte kämen. Doch Vorsicht: Steigende Zinsen oder steilere Zinskurven und damit mehr Ertrag durch die Fristentransformation sehe man nicht. Hingegen würden die bekannten und noch nicht gelösten Probleme vieler Banken bleiben. Daher müsse bei einem Engagement in europäischen Bankenaktien äußerst selektiv vorgegangen werden. Auf eine zyklische Erholung der Branche zu hoffen, wäre verfrüht. Stattdessen sollte sich der Blick auf solche Häuser richten, die ihre Hausaufgaben bei Kostenreduktionen, Risikomanagement und Branchenkonsolidierung gemacht hätten. (11.02.2020/ac/a/m)