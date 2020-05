London (www.aktiencheck.de) - Der Vorschlag der EU-Kommission kombiniert eine Anhebung des EU-Haushalts für die Jahre 2021 bis 2027 im Wert von 1,1 Billionen Euro mit dem Konjunkturprogramm Next Generation EU im Wert von 750 Milliarden Euro, so Andreas Billmeier, Analyst der Legg Mason-Tochter Western Asset Management, im Kommentar zum Vorschlag der EU-Kommission zum Wiederaufbaufonds, der in den künftigen EU-Haushalt eingebettet werden soll.Die Hauptgewinner würden Spanien (sehr hoher Zuschuss), Italien (größte All-in-Zuweisung) und vor allem auch Polen sein - ein Zugeständnis gegenüber dem größten Land in Mittel- und Osteuropa. Als Vergleich: Polen könne damit rechnen, fast so viele Zuschüsse zu erhalten wie Frankreich.Dabei sei es wichtig zu betonen, dass dieses Paket einstimmig angenommen werden müsse. Während es unter anderem frühere Stellungnahmen der Mitgliedsstaaten zum Haushaltsplan berücksichtige, habe der Vorschlag eine neue Dimension in die Diskussion eingebracht. Letztlich stelle sich die Frage, wie viel die Mitglieder bereit seien, mit der Zeit - also nicht jetzt sofort - zu zahlen, um diese außerordentlichen, aber vorübergehenden Ausgaben zu finanzieren. Und ob sie stattdessen oder darüber hinaus gewillt seien, der EU einen Teil der Steuerhoheit zu übertragen, was ebenfalls heute vorgeschlagen worden sei. In gewisser Weise wäre dies ein echter Fortschritt auf dem Weg zu einer zentralen Finanzbehörde. (Ausgabe vom 27.05.2020) (28.05.2020/ac/a/m)