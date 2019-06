Bonn (www.aktiencheck.de) - Gestern wurden zwar nur US-Konjunkturindikatoren aus der zweiten Reihe veröffentlicht. Diese fielen aber schwach aus, so die Analysten von Postbank Research.Heute Morgen sei für Deutschland der vorläufige GfK-Konsumklimaindex für Juli bekannt gegeben worden. Das Ergebnis sei enttäuschend. Der Indikator habe um 0,3 auf 9,8 Punkte nachgegeben. Damit behaupte er zwar im langjährigen Vergleich immer noch ein hohes Niveau. Zugleich liege er aber nunmehr auf seinem niedrigsten Stand seit April 2017.Das Niveau der US-Auftragseingänge langlebiger Güter dürfte sich im Mai gegenüber dem Vormonat wenig verändert haben. In der Abgrenzung ohne den volatilen Transportsektor spreche eine schwache Dynamik in den vorangegangenen Monaten zwar für eine positive Gegenbewegung. Allerdings lasse der Rückgang des ISM-Indexes für das Verarbeitende Gewerbe im Mai keinen stärkeren Anstieg vermuten. In der Summe würden die Analysten deshalb nur mit einem marginalen Plus der Orders ex Transport um 0,1% rechnen. Für die gesamten Aufträge dürfte sich ein leicht negativer Impuls seitens des Transportsektors ergeben haben. Hierfür würden zumindest die für Mai gemeldeten, rückläufigen Flugzeugbestellungen beim US-Hersteller Boeing sprechen. Insgesamt dürften die Aufträge vor diesem Hintergrund um 0,1% im Vormonatsvergleich gesunken sein. (26.06.2019/ac/a/m)