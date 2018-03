Delaware (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung ihren Plan für ein Referendum über den Ausstieg aus dem Euro vorerst aufgegeben hat, haben sich die Märkte im Hinblick auf die Parlamentswahl in Italien entspannt, so Julien-Pierre Nouen, Chef-Wirtschaftsstratege bei Lazard Frères Gestion.Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass die Wahl zu keinem klaren Ergebnis führe. Die Folge wären wochenlange Verhandlungen und eine Koalitionsregierung. Die Anleger hätten sich bereits auf eben diesen Ausgang der Wahl eingestellt. Selbst die Fünf-Sterne-Bewegung habe kürzlich ihre Bereitschaft signalisiert, mit anderen Parteien in Verhandlungen über eine Regierungskoalition einzutreten. Diese politische Unsicherheit habe kurzfristig möglicherweise keine großen Auswirkungen, da das wirtschaftliche Umfeld günstig sei. Sie könnte sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt rächen.Italien bleibe ein Land mit geringem Wachstumspotenzial aufgrund fehlenden Produktivitätswachstums und einer hohen Staatsverschuldung. Die entscheidende Frage sei deshalb, ob die nächste Regierung Reformen umsetzen werde, die die Aussichten des Landes auf strukturelles Wachstum verbessern würden. (01.03.2018/ac/a/m)