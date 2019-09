Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

46,06 EUR +0,13% (27.09.2019, 08:33)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter de Lupe.Der jüngste Zukauf in Schweden komme bei den Anlegern gut an. Die Vonovia-Aktie habe die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert und stehe jetzt vor dem nächsten Kaufsignal. Aus fundamentaler Sicht erscheine der Deal wirklich sinnvoll, so die Meinung der Analysten vom Bankhaus Lampe. Durch die Akquisition des schwedischen Wohnungsunternehmens Hembla werde sich Vonovias Exposure in Schweden mehr als verdoppeln. Die Analysten würden erwarten, dass der Deal bereits im nächsten Jahr wertsteigernd sein werde. Der Bochumer Immobilienriese wäre nun in einer Position, seine Plattform zu nutzen und die Effizienz zu steigern, genau wie in Deutschland.Aus technischer Sicht habe sich das Chartbild der Vonovia-Aktie mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie deutlich verbessert. Indes sei der Titel am wichtigen Widerstand bei 46 Euro angekommen. Werde diese Hürde überwunden, folge wahrscheinlich ein Anstieg bis 47 Euro, ehe das Allzeithoch bei knapp 49 Euro in Angriff genommen werde, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:46,00 EUR +2,79% (26.09.2019, 17:35)