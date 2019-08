Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

45,30 EUR +0,71% (02.08.2019, 08:47)



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

45,20 EUR (01.08.2019)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (02.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr Immobilien und teurere Mieten würden Vonovia in die Karten spielen. Im ersten Halbjahr habe Deutschlands größter Immobilienkonzern deutlich höhere Gewinne verzeichnet. Zudem habe Vonovia von seinem Geschäft mit der Immobilienprojektentwicklung sowie geringeren Kosten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen profitiert.In den ersten sechs Monaten 2019 sei das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations, kurz FFO - im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent auf 609 Millionen Euro gestiegen, wie der DAX-Konzern am Freitag in Bochum mitgeteilt habe. Das sei etwas mehr gewesen, als von Analysten erwartet worden sei. Dieser Wert sei unter anderem deshalb wichtig, da sich die Dividende danach richte.Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr habe Vonovia bestätigt. Das Unternehmen peile weiterhin für 2019 ein operatives Ergebnis (FFO) in Höhe von 1,17 bis 1,22 Milliarden Euro an. Im Vorjahr habe der Immobilienkonzern 1,13 Milliarden Euro erwirtschaftet.Die Mieteinnahmen seien im ersten Halbjahr bei einem weiterhin geringen Leerstand um 13,9 Prozent auf gut eine Milliarde Euro gestiegen. Die Nettomiete habe auf 6,64 Euro pro Quadratmeter zugelegt - das 4,4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig habe Vonovia mit knapp 600 Millionen Euro rund 65 Prozent mehr in Modernisierung und Neubau gesteckt.Ein solides erstes Halbjahr, dass der Vonovia-Aktie helfen sollte, die schädliche Diskussion über einen Berliner Mietendeckel hinter sich zu lassen. Anleger sollten bei der Vonovia-Aktie investiert bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link