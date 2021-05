Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (05.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2021 sei besser als erwartet ausgefallen. Es habe ein Anstieg des bereinigten EBITDAs in allen Segmenten (Ausnahme: Development) verzeichnet werden können. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten auf einem guten Niveau gelegen. Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe Vonovia die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Nachdem das Bundesverfassungsgericht Mitte April die Berliner Mietenbremse gekippt habe, habe sich das Unternehmen entschlossen, auf die rund 10 Mio. Euro an Mietnachzahlungen zu verzichten.Bereits in vorangegangenen Analysen habe der Analyst hervorgehoben, dass Vonovia das Immobilienportfolio deutlich besser als der Konkurrent Deutsche Wohnen diversifiziere. Dadurch seien die Auswirkungen der Mietpreisbremse auf den Konzern deutlich niedriger gewesen. Ein weiterer Ausbau der Präsenz im Ausland sei angedacht. Trotz der guten Quartalszahlen habe die Aktie mit einem Minus von 4,8% reagiert, was der Analyst u.a. auf die Sorge der Anleger zurückführe, dass nun von staatlicher Seite eine Mietpreisbremse angestrebt werde. Er lasse seine Prognosen vorerst unverändert.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Vonovia-Aktie nun neu "kaufen" (alt: "halten"), so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 57,00 auf 60,00 Euro angehoben. (Analyse vom 05.05.2021)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:52,76 EUR +0,30% (05.05.2021, 13:19)