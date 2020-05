Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 53,3 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (07.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Das Q1-Zahlenwerk habe innerhalb der Analystenerwartung gelegen. Wie erwartet, habe es keine merklichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens gegeben. Lennertz erwarte, dass sich dies auch in Q2 fortsetzen werde. Der Immobilienkonzern habe im April gemeldet, den Kauf der Bien-Ries AG (Immobilienentwicklung im Rhein-Main Gebiet mit Sitz in Hanau) vollzogen zu haben. Lennertz erachte die Übernahme für positiv, da das Unternehmen damit den Geschäftsbereich Development weiter ausbaue. Darüber hinaus habe Vonovia die Guidance für 2020 überwiegend bestätigt.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, belässt seine Prognosen unverändert, votiert aber bei einem unveränderten Kursziel von 56 Euro, aufgrund des zwischenzeitlichen Kursrückgangs (3M absolut: -10,0%), neu mit "kaufen" (alt: "halten") für die Vonovia-Aktie. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:48,45 EUR +2,74% (07.05.2020, 14:36)